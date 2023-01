Camila de Gran Hermano reveló que "icardeó" a su hermana y es ahora la más odiada de la casa

La joven oriunda de Ituzaingó relató una situación que vivió hace un tiempo con quien fuera el novio de su hermana.

“Una vez el novio de mi hermana se quedó a dormir en mi casa y mi hermana se fue a entrenar a la mañana...", inició.

"Bueno, el pibe me tiró onda y a mí me pareció un poquito lindo, y bueno fue la única vez que me pasó y la cuestión es que después estuve yo con el chico”, prosiguió Lattanzio, mientras los demás la miraban sin poder creer lo que oían.

LA ICARDIADA DE CAMILA CON SU HERMANA

Y continuó: “Me lo empecé a comer, y viene mi hermana y el chabón ya quería estar conmigo. Ella lo echó, lo re cagó a put.... No, no, yo no tenía nada que ver, mi hermana estuvo con el pibe”.

Cuando sus compañeros pidieron explicaciones de por qué hizo lo que hizo, su respuesta no fue del agrado de Maxi, Nacho, Tora, Marcos, Agustín ni Alfa, uno de los personajes con quien mejor se lleva dentro del reality.

“Bueno, estas cosas pasan y uno a veces siente cosas en el momento...”, señaló Maxi, como para salir del momento incómodo.