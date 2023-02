Camila, entre la espada y la pared en Gran Hermano: ¿sacará a Alfa o a Marcos de la placa?

Esta semana Camila Lattanzio se convirtió en la nueva líder en Gran Hermano y tendrá la difícil tarea de sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros, entre ellos, Walter "Alfa" Santiago, su contención adentro de la casa, y Marcos Ginocchio, el joven salteño de quien estaría enamorada.

En un móvil con A la Barbarossa, la mamá y la hermana de Camila coincidieron que la participante sacará de la placa a Alfa.

"Va a salvar a Alfa porque se siente apoyada. A no ser que Alfa le diga que no lo salve, porque quiere enfrentarse con Ariel... Ahí, sí, va a ir por Marcos. A Julieta no creo. Y ojalá que no", dijo Ruth, madre de Camila.

Y Flor, la hermana, acotó: "Con Alfa es con quien tiene más afinidad. Para mí lo va a salvar a él. Pero si Marcos le tira un poquito de onda... Ella está enamorada de Marcos".

ARIEL, NACHO, ALFA, MARCOS Y JULIETA SON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA EN GH

Santiago del Moro develó el misterio y dio a conocer a los participantes que deberán dirimir su permanencia en el reality de Telefe, el domingo que viene.

Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta son los nuevos nominados en Gran Hermano. Sin embargo, uno de ellos tendrá la oportunidad de salir de la placa, con la salvación que ejecute Camila.