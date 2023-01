Camila disparó contra La Tora en su primera votación en Gran Hermano: "Siento que se copia de mí hasta en los gestos"

Emocionada por ser la primera vez que vota dentro de la casa de Gran Hermano 2022 tras convertirse en una de las nuevas participantes en ingresar al reality de Telefe junto con Ariel, Camila sorprendió al apuntar sin filtro contra con Lucila, más conocida como La Tora.

“A la primera persona que voy a votar es a Lucila. No porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos, como que intenta copiarme”, comenzó diciendo la hermanita.

“No sé, yo lo veo así. Ojo de loca no se equivoca. También sé que va por mí”, agregó, dejando en claro su poca afinidad con su compañera, quien había ingresado recientemente en el repechaje con otros exconcursantes que habían sido eliminados.

Por último, Camila –que en la gala anterior obtuvo el menor porcentaje para que abandone la casa- le dio un voto a Agustín y dio sus motivos: “Es porque no coincido tanto con él y siento que va a ir contra los nuevos”.

FIRME POSTURA DE COTI SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU JUEGO EN GRAN HERMANO

A pocos días de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Coti –una de las participantes más polémicas y cuestionadas dentro del juego- contó cómo le hace frente a las críticas tras su salida de la casa.

“Yo era influencer en Corrientes. Obviamente, que no es para nada lo mismo que acá, pero en su momento, ya me ha tocado recibir críticas malas”, comenzó diciendo la joven en una nota que le dio a LAM.

“Antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo ‘eso te sirve, Coti’. Y si, no hay mala publicidad. Por ahí, a veces te duele leer algunas cosas pero decís ‘listo, yo estoy acá y vos, detrás de una pantalla’”, agregó.

Y cerró, segura con su postura: “Entonces, sinceramente, lo tomo de quién viene y quizás hay muchas cuentas que son falsas. Me quedo con lo bueno. Trato de leer los comentarios lindos y a los feos no les doy mucha bola”.