La modelo le abrió las puertas de su casa a Ciudad y presentó a su pequeña hija, fruto de su amor con el actor. ¡Conocela!

Mucha luz, un precioso jardín y dibujitos animados de fondo son el marco ideal elegido por Camila Cavallo (24) para recibir a Ciudad en su bella casa en la zona norte del gran Buenos Aires.

Camila y su hijita, Alma (1 año y medio), son las protagonistas de la sección #ExpertxsEnPañales, en la que mostraron cómo es su vida familiar y un poco más de su intimidad.

Canchera, en jeans y camisa blanca, la mujer de Mariano Martínez (40) reveló sobre su bebé: "A Alma no la ponés en el cochecito ni de casualidad, le gusta caminar y pasear por el barrio. Además, le encanta jugar con los hermanos (Olivia -9- y Milo -cumple 6 en marzo-, ambos de la relación del actor con Juliana Giambroni), ellos tienen adoración por ella. Ahora, su juego favorito es la cama elástica, están mínimo una hora por día entretenidos con eso".

"Nunca sabés qué tipo de mamá vas a ser. Antes que ella naciera yo decía "nunca voy a hacer colecho". Pero puse la cunita y está sin estrenar, ja, ja. ¡Se la pasa todo el día adentro de la cama! Por ahí uno proyecta, pero cada nene es distinto".

-¿Cómo te cambió la maternidad y cómo viviste la llegada de tu primera hija?

-Desde chiquita mi deseo siempre fue ser mamá así que fue cumplir mi sueño ser mamá de ella. Me acuerdo que en el parto, cuando nació, y la agarré por primera vez me dio un miedo (se emociona). En ese momento, uno dimensiona el compromiso y la responsabilidad. Yo era chica también, pero es mi deseo y soy feliz.

-¿Sos el tipo de mamá que pensabas ser?

-Nunca sabés qué tipo de mamá vas a ser. Por ejemplo, antes que ella naciera yo decía "nunca voy a hacer colecho". Pero puse la cunita ahí y está sin estrenar, ja, ja. ¡Se la pasa todo el día adentro de la cama! Por ahí uno proyecta, pero cada nene es distinto.

-Se las ve súper unidas...

-Sí, ella es re pegote, conmigo y con Mariano también. Es muy cariñosa, con nosotros y con los hermanos ni hablar. Es una santa, un amor. Aunque a veces es medio "terremoto".

"Desde chiquita mi deseo siempre fue ser mamá así que ser mamá de ella fue cumplir mi sueño. Me acuerdo que cuando la agarré por primera vez, me dio un miedo (se emociona). En ese momento, uno dimensiona el compromiso y la responsabilidad".

La nota se ve dulcemente interrumpida en varios momentos porque Alma le pide a su mamá tomar la teta y, Camila, accede amorosamente.

-¿Qué significa para vos este momento que compartís con tu hija? ¿Hasta qué edad pensás darle la teta?

-Mi idea es darle hasta los dos años, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo loco es que cuando nació me re costó que se prenda a la teta y ahora lo que me pasa es que no quiere comer otra cosa, sólo "tete". Cuando empezó a comer, a los seis meses, lo combinaba más, pero ahora le está costando. Para mí es mágico y pienso que va a ser difícil para las dos cuando tenga que dejarla. Siento que al principio estábamos conectadas por la panza y ahora siento que esta es la conexión física y a partir de momentos como este es que formás un vínculo para toda la vida.

-¿Qué otras cosas ves que Alma disfruta hacer?

-¡Le encanta ir a la escuela! Cuando Alma tenía más o menos 11 meses, encontramos un colegio Montessori. Hicimos un taller con padres, en el que todos íbamos y jugábamos con nuestros hijos. Vimos que se adaptó muy bien y que le gustaba mucho, porque tienen justamente un ambiente preparado para cada etapa. Cuando cumplió un año arrancó y le encantó. Nosotros estamos felices. Cuando sabe que va a ir se pone como loca y cuando llega entra corriendo. La metodología es buenísima porque se adapta al niño y no al revés. El docente es un observador y ve lo que el niño necesita y le acerca los materiales, además de que el ambiente está preparado para eso. Otra cosa que me gustó es que en la sala hay nenes de distintas edades porque muchas veces para un niño es más fácil aprender de otro un poco más grande que de un adulto que lo ve mucho más lejano. Nos encantó y después vemos cómo se maneja en la vida diaria, afuera del colegio, cómo sociabiliza. En el colegio nos hablan mucho de su independencia y su buena onda.

-¿Y estando en casa?

-¡Jugar con nuestras mascotas! Aprendió a decir "mamá", "papá", el nombre de los hermanos y al toque los de las mascotas que son dos gatos y un perro boyero de Berna: Mila, Lolo y Mía. Se vuelve loca con ellos, no tiene miedo, les mete la mano en la boca, los tres son unos santos. Lolo estaba celoso al principio, me hacía pis por todos lados. Lo que pasa es que antes ellos dormían en la cama y después llegó ella y los desplazó. Además, Alma es re coqueta, me agarra los maquillajes. Me los empezó a pedir, quizás de verme y se los pone. También le encanta la música, ama bailar. Yo, feliz de la vida. Siento que, además de cumplir mi sueño de ser mamá, Alma enseña muchas cosas todos los días.

Fotos: Musepic

Videos y edición: Leandro Bevilacqua