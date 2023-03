Cami Homs lució un traje de baño retro estilo "noventero" con zapatillas

Cami Homs, alejada por un momento de los escándalos con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, impactó en Instagram con una microbikini retro.

La modelo lució un traje de baño de dos piezas de la reconocida marca Calvin Kein que se destaca por su cintura altísima, bien de la década los noventa.

La malla está compuesta por un corpiño y una bombacha blanca, con tiras negras con rayas del color mencionado anteriormente. En el centro de la parte superior, se pueden ver las iniciales de la firma.

Siempre muy canchera, Cami sumó ¡unas zapatillas! Nike deportivas muy cool. "Mi hora favorita", expresó, relajada, refiriéndose al amanecer.

QUÉ DICE RODRIGO DE PAUL SOBRE LA MALA ONDA ENTRE SU EX Y SU ACTUAL NOVIA

En este contexto, Juan cerró contando qué le dijo Rodrigo sobre la tensión entre Cami y Tini.

"Rodrigo me ha manifestado a mí, y soy testigo por sus palabras, que Tini no tiene nada contra Camila ni sus hijos, pero a mí me llama la atención esto que te estoy contando", sentenció, dando más información.