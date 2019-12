Calu Rivero reveló que no quiere hablar más de Juan Darthés: "No quiero hacer notas que me vacíen"

Calu Rivero es la protagonista de la última tapa de revista ¡Hola! Argentina, donde sorprendió al contar que se separó del músico Joaquín Vitola tras un año de relación y que ahora elige llamarse “Destiny”.

Pero en la extensa entrevista, hay un dato muy relevante: Calu no quiso hablar de Juan Darthés, el actor denunciado por violación por Thelma Fardin y a quien Rivero acusó públicamente por distintos episodios de excesos inapropiados cuando compartían elenco en Dulce Amor.

"Quiero hacer notas que sumen, que me eleven el espíritu y me hagan sentir bien…, no que me vacíen y me lleven a un lugar donde ya no estoy" G-plus

“El tema Darthés queda descartado de la nota”, asegura la revista antes de compartir la explicación de la actriz sobre su decisión de no referirse a Darthés: “Quiero hacer notas que sumen, que me eleven el espíritu y me hagan sentir bien…, no que me vacíen y me lleven a un lugar donde ya no estoy. Te voy a responder desde mi enfoque, mi liberación, mi fortaleza. Si no, siento que sigo en la misma página y yo no soy esa”.

A mediados de noviembre, Calu había contado su conmovedora reacción tras el pedido de captura internacional que recayó sobre Darthés a pedido de la Justicia de Nicaragua, donde Thelma radicó su denuncia: “No pude parar de llorar. Lloré, lloré, lloré como una niña, lloré hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo, se hacía cascarita y se regeneraba en una nueva piel”.