A fines de noviembre la ausencia de Calu Rivero a una mesa de PH Podemos Hablar, motivada porque iba a tener que compartir programa con Federico Bal y El Polaco terminó en polémica. Según trascendió, la actriz se había bajado del programa unas horas antes porque “ella no se sienta en una mesa con golpeadores”, habría dicho su madre a la producción. Ahora, la actriz finalmente visitó el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe y explicó su decisión.

“El personaje sobre el que yo venía a hablar, el de Campanas en la noche, es una mujer que había sido abusada por su pareja, maltratada y hablar de eso frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema, no me parecía cómodo”, aseguró la actriz. “Para qué me iba a someter a eso, no le veía sentido”, remarcó.

"Yo venía a hablar de mi personaje en Campanas en la noche, una mujer abusada y maltratada. Y hablar de eso frente a dos personas que, más allá de lo que pase, estuvieron vinculadas a ese tema, no me parecía cómodo".

“Tiene que ver con empezar a cambiar desde los ejemplos lo que antes no podías hacer. Antes no podías no venir. Hoy me lo planteo: ‘¿Che, me voy a sentir bastante incómoda hablando esto frente a dos personas?'. Sin juzgar nada porque odio que la gente juzgue y para eso está, en este caso, la Justicia para las personas involucradas”, aseveró Calu.

“Es muy hermoso poder decir, como hice, ‘che, Andy, no me siento cómoda’. Y lo entendiste. Después siempre sabemos que se arma. Fue muy lindo porque la prensa decía que te dejé plantado, siempre como que yo fui la culpable. Y eso es lo que vuelvo a decir, seamos, de verdad, cada uno desde el lugar que le toca, respetuosos y conscientes de cómo comunicamos las cosas", finalizó.