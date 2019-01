Calu Rivero defendió a Ricardo Darín tras las acusaciones de maltrato: "Una cosa es un abuso y otra un grito"

Calu Rivero se ha transformado en una de las referentes del movimiento feminista luego de su denuncia pública de acoso a Juan Darthés, con quien compartió elenco en Dulce Amor.

En una entrevista con revista Gente, que la tiene como protagonista de su portada, Calu habló a fondo de lo que vivió con Darthés pero también se refirió al apoyo que vivió en ese momento de parte de Ricardo Darín y su hijo, el Chino, que fue su novio.

“Ricardo y el Chino fueron mi sostén en su momento, porque cuando grabábamos Dulce amor filmábamos en simultáneo Tesis de un homicidio. Y de hecho, Ricardo es mi testigo. Yo llegaba a grabar y hablábamos mucho porque yo tenía a mi familia en Córdoba, y al año me puse de novia con el Chino”, aseguró Calu.

"Son tres actores muy grosos que han tenido su ego. Seguramente Ricardo habrá gritado, pero no lo podemos poner en el mismo lugar porque si no mezclamos todo" G-plus

¿Qué le decía Ricardo en su momento? “Y… ganas de salir y hacer lo que no tenés que hacer, como le pasaba a mi papá, también. Obvio que no era por ahí. Por eso fue que Ricardo habló con Rosenfeld adelante mío, le dijo que sabía todo por lo que yo sufría y que no le aconsejaba que fuera contra mí ‘porque no te va a convenir’”.

Al ser consultada por las denuncias públicas de maltrato que realizaron Valeria Bertuccelli y Érica Rivas contra Ricardo, Calu marcó una diferencia: “Una cosa es un abuso y otra un grito, que ellos mismos llamaron ‘diferencias artísticas’”.

En ese momento la periodista le comentó “pero en las diferencias artísticas también hay machismo” y Rivero respondió: “Por supuesto y por eso vuelvo a repetir, siempre voy a estar del lado de la mujer, me parece perfecto que las actrices hayan hablado y también creo que son tres actores muy grosos que han tenido su ego. Seguramente Ricardo habrá gritado, pero no lo podemos poner en el mismo lugar porque si no mezclamos todo. No midamos todo con la misma vara porque si no todos los hombres se van a sentir tocados”.