Cae renunció al Súper Bailando 2019 y Ailén Bechara podría formar dupla con un bailarín profesional

Las fricciones entre Ailén Bechara (29) y Cae (48) habían aflorado a poco de que la pareja se sume al Súper Bailando 2019 en pleno certamen. A fines de agosto, el cantante había blanqueado sus conflictos con Ailén y Nadia Hair, la coreógrafa: “Son dos contra uno, pero no está mal. Es por afinidad. Ailén es una piba genial, que no es bailarina como yo. Apelo a que ella tiene experiencia en esto. Mis incomodidades tienen que ver con ser nuevo en el certamen y no sé, por ejemplo, cómo la tengo que agarrar”.

Más sobre este tema Ailén Bechara reveló la picante frase que le dijo a Cae: "Si pensás que soy una estúpida, decimelo y punto"

Con el correr de las galas, las internas parecieron apaciguarse. Sin embargo, el jueves por la mañana en Los Ángeles de la Mañana anunciaron la renuncia de Cae a ShowMatch. Con tono serio, Ángel de Brito comentó: “Cae abandonó a Ailén. El problema es una gira que tiene con Madagascar por América Latina”. La decisión fue una verdadera sorpresa ya que se dio luego de que ambos eliminaran a Leticia Brédice y Fernando Bertona en el voto telefónico.

Confirmada la tremenda gira Latam 2019/2020 de Madagascar @DWAnimation Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay y más! pic.twitter.com/HE8oP22poB — CAE (@CaeRocklover) 12 de septiembre de 2019

A la hora de justificaciones, el artista argumentó su renuncia de forma solapada desde Twitter: “Confirmada la tremenda gira Latam 2019/2020 de Madagascar por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay ¡y más!”.

Según comentó Ángel de Brito, ante la salida de Cae la idea de la producción del Bailando es que sea un bailarín profesional quien acompañe a Ailén Bechara de ahora en más.