Una charla en el programa de Mirtha Legrand sobre la fidelidad terminó derivando en una confesión de pareja de Cae, el cantante que el año pasado tuvo una participación especial en la salsa de tres de Esmeralda Mitre... ¡que terminó en un tremendo chape de la actriz al cantautor!

"Estuve dos días estuve durmiendo en el sillón. Esmeralda me dio un beso que no estaba muy pautado. Eso no fue un beso, fue un beso de la pera a la frente", recordó Cae sobre el súper besazo que le dio la expareja de Darío Lopérfido.

"Me dejaron entrar, pero mi mujer me hizo una seña y dormí tres noches en el sillón", reveló el ídolo de los noventa, dejando sorprendida a la conductora. "¿Existe eso? Yo creí que no existía", comentó la diva. "Yo no tengo otra cama, por eso me tocó el sillón", bromeó.

"Me pusieron en el freezer. Llegué con la cara toda llena de rouge. ¡Era Piñón Fijo!", agregó Cae, poniéndole humor a los celos de su esposa por el tremendo beso que le dio Esmeralda Mitre.