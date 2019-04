Burlando le respondió a Griselda Siciliani, luego de que la actriz diga que recibe amenazas cuando lo critica a él y a Darthés

"Cada vez que nombro a Darthés y/o su abogado me llegan mensajes violentos y amenazas horribles por teléfono y por mail... debe ser casualidad #Miedo". Con este tweet, Griselda Siciliani dijo haber pasado un mal momento por mostrarse crítica con la defensa de Fernando Burlando al actor, tras la denuncia por violación que radicó Thelma Fardin en Nicaragua. Acto seguido, mostró algunos de los repudiables mensajes que recibió en su celular. Y agregó: "24 horas de horror y hostigamiento, más de 500 mensajes (500 números de teléfono, no 500 personas, ¿se entiende?), violencia sistematizada e implementada para adoctrinar... Esto seguirá su curso formal, pero el amor inmenso de todos ustedes me explotó el corazón. GRACIAS. #NoNosCallamosMas".

Más sobre este tema Griselda Siciliani dio detalles de las amenazas que recibe cada vez que critica a Darthés y Burlando: "24 horas de horror, más de 500 mensajes"

Indagado por las palabras de la actriz, Burlando analizó: "Yo la invito a Griselda a hacer la denuncia. Mi consejo inmediato es que ella tiene que denunciar ya. Esto no lo puede dejar pasar porque no es broma, más allá de la opinión de la gente en general y de las redes sociales. Hay que denunciarlo y se terminó el tema".

"Yo la invito a Griselda a hacer la denuncia. Mi consejo inmediato es que ella tiene que denunciar ya. Esto no lo puede dejar pasar porque no es broma, más allá de la opinión de la gente en general y de las redes sociales". G-plus

"Si ella no denuncia estamos en un retroceso. Si me preguntas si me importa, te digo que no. Me importa como ser humano que no amenacen a nadie, no sólo a Griselda Siciliani. Lo que yo abrazo es la libertad de expresión, a pesar de que alguno se puedan equivocar porque cuando ella dice 'Darthés es un violador' le está errando... pero mal. Le está errando no porque Darthés sea o no sea un violador, sino porque la Justicia todavía no se expidió al respecto", agregó el letrado en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, ante la pregunta sobre si Juan tiene pensado iniciar acciones legales contra Siciliani, el abogado respondió: "Frente al estado de salud de Darthés, son temas menores. Al medio le sirve la opinión de Griselda, pero en la agenda de temas de interés de Darthés, con los líos que tiene, esto es algo menor".

Más sobre este tema Griselda Siciliani dio detalles de las amenazas que recibe cada vez que critica a Darthés y Burlando: "24 horas de horror, más de 500 mensajes"

"¿Si dudo de la inocencia de Darthés? Hoy no. Al principio, sí. Pasé una encrucijada. Yo me puedo equivocar, no soy la palabra santa. Cambiar de opinión fue un proceso que tuvo una charla con él, las pericias que constantaron psicólogos y psiquiatras, fueron varias cosas. Ahora, si vos me preguntás '¿da para que digas que Thelma Fardín es una mentirosa?'. Eso jamás lo voy a decir porque no la ofendería. No es el momento de levantar banderas acusatorios en contra de nadie", cerró Burlando, tajante.