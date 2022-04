Brutal sincericidio de Benjamín Vicuña sobre la canción de la China Suárez

Benjamín Vicuña se sinceró en una entrevista con Socios del Espectáculo al hablar de la nueva faceta de la China Suárez dentro del mundo musical.

“¿Vos escuchaste el tema de la China?”, le preguntaron al actor desde la emisión matutina de eltrece y este respondió: “Sabes que no, no lo he escuchado todavía”.

Finalmente, Benjamín comentó sobre el lanzamiento de Eugenia como cantante: “Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”.

BENJAMÍN VICUÑA HABLÓ DE SU VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ TRAS SU SEPARACIÓN

Benjamín Vicuña detalló cómo quedó su relación con la China Suárez tras su separación definitiva.

“¿Siguen vinculados por los chicos?”, le consultaron al actor, quien aseguró: “Obvio, para toda la vida, por los chicos que es lo más importante”.