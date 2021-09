Brutal definición de Verónica Ojeda sobre las hermanas de Diego Maradona: "Es chocante pero son panqueques"

Mucha agua corrió entre Verónica Ojeda y las tensas relaciones que mantiene con la familia de su expareja, Diego Maradona. Uno de los frentes que tiene es con las hermanas del Diez, contra Ana, Lili, Kity y Cali.

En un móvil con Los Ángeles de la mañana contó que desde que se separó de Diego y, en especial, desde que él falleció no tuvo más contacto con ellas. “No me llamaron nunca más. Tampoco me importa me importa hoy por hoy”, aseguró.

Pero cuando Ángel de Brito señaló que ella junto a las hermanas del Diez habían sido muy cercanas durante la extensa relación que tuvo con Diego, Verónica se despachó. “Ellas son… Voy a decir algo que va ser medio chocante, pero ellas son medio panqueques”, lanzó.

“Cuando estaba Claudia, era la mejor. Cuando estaba yo, yo era la mejor y cuando estaba otra persona, era la mejor. Si les conviene a ellas, sos la mejor”, aseguró, evitando nombrar a Rocío Oliva. “No me interesan tampoco”, remató, filosa.