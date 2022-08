La bronca de Sol Pérez tras el rumor de enojo por sus vacaciones: "Juegan con el trabajo de una persona"

Sol Pérez regresó a Nosotros a la Mañana, programa en el que es panelista, tras haber viajado un mes por Europa con su novio.

Ni bien llegó, el rumor de que la producción del ciclo se habría enojado por su viaje se instaló en los medios.

Muy enojada por esta versión, Sol la desmintió rotundamente y aclaró que las vacaciones estaban pautadas hace tiempo.

QUÉ DIJO SOL PÉREZ DEL RUMOR DE ENOJO DE LA PRODUCCIÓN DE SU PROGRAMA

"Antes de irme lo dijimos al aire. Dije que me iba un mes. Si yo me voy el lunes 4 (de julio), cuenten un mes. No muy difícil eso. ¿O sí?".

"Pero es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona... no me parece. Si vas y decís que me tenía que presentar a mi trabajo y no lo hice o que me tomé una semana de más sin avisar, ahí estás jugando con mi laburo, no me parece un tema muy lindo".

"Cada uno se maneja y chequea como quiere", afirmó Sol, enojada, en diálogo con Intrusos.

Antes de que el ciclo emitiera el informe, Nancy Duré había afirmado que en la productora, Kuarzo, el viaje de Sol fue un "escándalo".

"El problema fue que ella se tomó un mes de vacaciones, se terminó ese mes y cuando la estaban esperando a que vuelva, ella se tomó unos días más. Apareció días después de los que tenía que aparecer y se armó un escándalo", había dicho.

