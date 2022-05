La bronca de Sofía Pachano tras el Martín Fierro de Cocineros Argentinos: "La producción no me avisó que estaba invitada"

Tras los tiernos posteos de Sofía Pachano a su novio por su cumple, la hija de Aníbal Pachano sorprendió al apuntar fuerte contra Cocineros Argentinos tras el premio que recibió en los Martín Fierro 2022.

Más sobre este tema MasterChef Celebrity se llevó el Martín Fierro de Oro: "Es por tanta pasión, dedicación y laburo"

¿Qué pasó? El programa que condujo se llevó una estatuilla pero Sofi no estuvo presente para subirse al escenario y recibirla. Sin embargo, la persona que agradeció el premio aclaró que la exconductora no había podido ir porque estaba de vacaciones.

Al escuchar la excusa qur dieron al aire al referirse a su ausencia, Sofi, que se habría ido del ciclo no en los mejores términos, hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram.

SOFÍA PACHANO APUNTÓ CONTRA LA PRODUCCIÓN DE COCINEROS ARGENTINOS

"Gracias Aptra por este premio. No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada...".

"No quiero que parezca que antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir".

Más sobre este tema Los mejores looks de los Martín Fierro 2022: las fotos de los famosos que brillaron en la alfombra roja

"Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto", sentenció Sofía, enojada.

"Gracias Aptra por este premio. No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada...". G-plus

Y se despidió apuntando muy fuerte contra la producción del ciclo culinario.

"Evidentemente, Cocineros Argentinos no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez siendo parte de un equipo", sentenció.

¡No se calló!