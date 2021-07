La bronca de Sandra Borghi por la denuncia de los vecinos en contra de Julián Weich: "Que salgan a trabajar porque tienen mucho tiempo"

Sandra Borghi defendió a Julián Weich tras ser denunciado por sus vecinos por romper el aislamiento mientras, en realidad, estaba yendo a internarse por complicaciones producto del Coronavirus. En Nosotros a la Mañana, la conductora de televisión apuntó contra quienes emitieron la denuncia en contra del actor.

“Tenemos la facilidad de señalar al otro mucho más rápido que ver lo que estamos haciendo nosotros. El problema es que están denunciando a Julián cuando hay que ver cuál es el comportamiento de ellos”, expresaron con contundencia desde el panel de la emisión de eltrece.

"Que los vecinos salgan a laburar porque hay que estar bastante al pepe para estar mirando quién entra y quién sale. Yo no sé cómo la gente tiene tanto tiempo". G-plus

Fue allí cuando la conductora del programa hizo un cierre del tema indignada: “Que los vecinos salgan a laburar porque hay que estar bastante al pepe para estar mirando quién entra y quién sale. Yo no me entero quién entra y quién sale de mi edifico porque me la paso laburando y si no, estoy atendiendo a mis hijos. Yo no sé cómo la gente tiene tanto tiempo”.