La bronca de L-Gante por haber sido agredido cuando fue a ver a su beba recién nacida: "Se querían hacer los barra bravas"

Contento por el nacimiento de su hija Jamaica, L-Gante se acercó al hospital para ir a verla pero en la puerta se encontró con unos "personajes" que se hicieron los "giles" y lo enfurecieron.

Muy molesto, hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram.

"Fui a ver a mi hija al Hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera dos 'logis' que estaban ahí se querían hacer los barra bravas, no sé qué onda. Altos personajes", expresó, indignado.

Y antes de despedirse, quiso dejar en claro que lo que más le molesto es que este grupo de personas quisieran empañar su felicidad por el nacimiento de su hija.

"El que cag... el momento de alegría que teníamos con toda la gente ahí, alto fantasma. No puede ser, gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios. No hay que hacer así de fantasma, las diferencias de barrio no van perri; somos todos humanos. Estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber", sentenció, contundente.