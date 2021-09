La bronca de Juana Viale por la versión de acercamiento a Tucu López: "Que sigan hablando"

Si fueran dos desconocidos, el abrazo afectuoso que se dieron Juana Viale y el Tucu López habría pasado desapercibido, pero al ser famosos dio mucho que hablar. Y frente a las especulaciones que muchos tejieron, Juanita salió al cruce con su clásica estrategia de ignorar los rumores: "No sé qué se habló. No sé qué se dijo, pero que sigan hablando".

"No tengo nada que aclarar", afirmó con bronca la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand en una nota con Intrusos. La referencia implícita era al saludo cordial que se dieron el jueves por la noche, cuando Juana y su hermana Manuela fueron a ver Sex, a obra de teatro que protagoniza el actual novio de Sabrina Rojas.

En ese momento, el periodista le contó que el Tucu había explicado que era amigo de su hermana y que se quedaron hablando buena onda, y la nieta de Mirtha Legrand asintió que "fue eso".

Y chicaneó al Tucu a poco de blanquear con la exesposa de Luciano Castro: "Yo no sé por qué explica porque no tiene nada que explicar. Y tiene que explicar, lo tiene que hacer en su casa, no en los medios"

"¿Si me sorprende que hablen de mí? ¿Que inventen cosas? No, chicos. Tengo muchos años dentro y fuera de la industria, me han metido en un montón de mentira. No me interesa", soltó su fastidio.

Y tras descartar que este tipo versiones erosionen su relación con Agustín Goldenhorn, Juana Viale reflexionó: "Me dan pena las personas que miran y se piensan que todo lo que dicen es verdad".