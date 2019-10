La bronca de Jorge Rial tras la súbita reconciliación de Lizy Tagliani y su novio: "Me sentí medio pelot..."

Después de tres meses de ser “amigos con derecho a roce”, el domingo Lizy Tagliani (49) blanqueó su romance con Leo Alturria (31) en el living de Susana Giménez. Pero el martes al mediodía, la conductora de El Precio Justo anunció su separación en vivo sin siquiera avisarle a su pareja. Entonces, Alturria, que estaba comprometido a dar una nota en Intrusos, no fue al estudio aunque habló con Jorge Rial por teléfono sobre el sorpresivo impasse. De todas formas, por la tarde Leo se reunió con Lizy y superaron la crisis, por lo que a la noche ciudad los retrató enamorados, de la mano y a los besos, en la gala de festejo de Cabaret.

Toda esta situación le cayó bastante mal a Rial, quien expresó su decepción con mucha ironía, sobre el diálogo que mantuvo el martes con Alturria: “Ayer hicimos una marcha, casi una caravana solidaria (para que se reconcilien), y me parece que nos cag...”. Picante, Adrián Pallares interrumpió: “Yo no me voy a hacer cargo. Me parece que te cag… a vos. Yo no me incluyo en la marcha solidaria. Ese muchacho se te rió en la cara”.

“Nos forr… El pibe venía en taxi, llamaron de Telefe y lo bajaron”. G-plus

En tono jocoso, Jorge continuó: “En realidad no fue por él, fue por el cariño que le tengo a Lizy. Yo le creo a Lizy, no a él, que no lo conozco ni lo vi en mi vida. A Lizy la quiero”. Ahí, Daniel Ambrosino sumó leña al fuego: “¿Nos usaron para el show?”. A lo que el conductor admitió: “Nos forr… El pibe venía en taxi, llamaron de Telefe y lo bajaron”.

Con gestos de fastidio, Rial resumió: “Por eso hoy transformaron un programa de juegos en uno de amor. Está todo bien, si esto es un negocio. ¡Pero avisen, bol…! Yo a Lizy le creí. Casi que hice Un Sol para los Chicos”. Cuando Guido Záffora comentó que Lizy y Leo asistieron al evento en el teatro Liceo, Jorge Rial sentenció sin vueltas: “Me sentí medio pelot…”.