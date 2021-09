La bronca de Estefanía Berardi con Marcela Baños e Intrusos: "¿Hasta la forma de contar me vas a copiar?

La bronca que Estefanía Berardi expresó en Twitter contra Marcela Baños por el supuesto robo de la primicia de la nueva compañía de la China Suárez, el modelo español Javier de Miguel, continuó este viernes: "Me enteré por las redes, porque en Twitter me decían 'te están robando'. Cuando entré y vi me enojé muchísimo".

En ese momento, Pampito fue al hueso contra Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos y quien además bloqueó a Berardi de sus redes sociales: "Lussich tiene fama de afanar información. Tiene fama de ladrón de información ".

Entonces, luego de ver un resumen de Intrusos en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine), Estefanía explotó contra Baños: "No puedo creerlo, me copió las palabras textuales. Aunque sea careteala un poco, dale. ¿Es joda? ¿¡Hasta la forma de contar me vas a copiar!?".

Ahí, Carmen Barbieri se preguntó si Marcela se pudo haber enterado del dato del romance de la China al mismo tiempo que su panelista, a través del mismo informante, y luego bromeó con que Rodrigo Lussich no ve su programa y aseguró: "No es robar, esto es pura casualidad".

Ahí, Berardi disparó: "¿Lussich se hace el que no nos mira? Sale en Ciudad, el portal más leído, el número uno. ¿Me vas a decir que no lee la noticia? Todos estamos mirando qué pasa segundo a segundo ".

"Yo me siento robada", siguió la ex Combate. Acto seguido, manifestó qué pretendía de Intrusos: "Que citen la fuente, era primicia mía. Que la cuente como quiera, pero que respete que es mi primicia".