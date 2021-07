De Brito reveló la dura frase que le escuchó decir a Romina Richi sobre el jurado con el micrófono abierto: "Estos no fueron nunca al teatro"

Además de ser la última eliminada de La Academia de ShowMatch, luego de que el público eligiera que Mario Guerci continuara en el certamen con el 74.1% de los votos, Romina Richi se convirtió en noticia por hablar del jurado sin saber que su micrófono seguía encendido.

Así lo reveló Ángel de Brito, quien confesó que tanto él como Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín escucharon lo que dijo la actriz antes de despedirse del programa: “Entre las cosas que dijo con el micrófono abierto, escuchamos que Romina dijo ‘a estos les falta teatro, con razón me mandaron al teléfono’”, lanzó en Los Ángeles de la Mañana.

“Lo más light que dijo fue 'el jurado no me quiere, vota todo al revés. Me van a mandar a mí, era obvio’”, cerró el conductor, dando a conocer las fuertes palabras de Romina expresó frente a sus compañeros antes de conocerse que era su última gala.

¡Qué momento!