La decisión que tomó Wanda Nara cuando descubrió su problema de salud

El chequeo general al que se sometió Wanda Nara la semana pasada en la Clínica Los Arcos le permitió descubrir que ciertos valores no estaban del todo bien, por lo que decidió complementarlos con otros estudios de los que espera los resultados, según contó ella misma en sus redes.

En LAM, Ángel de Brito contó que se encontró con Wanda en la postfiesta de los Martín Fierro, y que ella le contó que se iban de vacaciones con Mauro Icardi de forma separada por cuestiones “que no importan”, pero que se iban a reunir Europa para unas vacaciones programadas.

“Wanda fue el miércoles a hacerse unos estudios de rutina, primero porque se siente contenida por los profesionales argentinos, y porque tiene la prepaga. Cuando se hace los estudios, encuentran los valores que no estaban bien. Lo repiten y los valores vuelven a dar de la misma manera”, contó el conductor.

Más sobre este tema Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su salud: "Algunos valores salieron mal" Zaira Nara volvió a la Argentina y habló de la salud de su hermana Wanda: "Se dicen muchas cosas de más"

DE BRITO CONTÓ CÓMO FUE QUE WANDA SE DECIDIÓ A HACERSELOS CHEQUEOS QUE LE PERMITIERON DETECTAR UNA SUPUESTA ENFERMEDAD

Asimismo, De Brito contó que el único síntoma que tenía Wanda antes del chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo, que los médicos no sabía si atribuirlo o no a una cuestión ginecológico. “No sentía nada preocupante para hacerse el control, fue porque correspondía hacérselos una vez por año”, explicó.

“Ella es una chica sana que nunca tuvo problemas de salud, y que se hacía los chequeos. Podría haber viajado a sus vacaciones, haberse hecho los chequeos más adelante, y a veces es tarde. Tuvo suerte de ir a hacérselos antes de viajar”, señaló.

“Había un plan de viajar apenas terminaba el Martín Fierro, al otro día, y ella dijo ‘no, me hago los chequeos’. Iban a viajar todos hoy, en realidad, pero todo cambió a partir de los resultados del miércoles”, agregó Ángel.

“La semana pasada, ella terminó de grabar MasterChef y organizó una fiesta para los participantes, los jurados y la producción, ya venía trabajando bastante. Hacía el domingo, y se iba de vacaciones, pero todo fue cambiando en horas”, cerró el conductor.