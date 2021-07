De Brito se metió en la pelea de Mariana Calabró con Karina La Princesita: "Te va a hacer llorar de vuelta"

Una guerra entre Karina La Princesita y Mariana Calabró se reactualizó cuando la periodista, de visita en Los Ángeles de la mañana, lanzó una frase a quemarropa sobre la cantante y un juicio que le iniciaron sus músicos. Pero no quedó ahí.

Ángel de Brito contó en su ciclo, frente a la “angelita” invitada, que Karina le había dedicado un picantísimo “me gusta” en su cuenta de Twitter. “La que está enojada con vos Marina, Karina La Princesita. Yo ayer posteé una nota tuya que levantaron en Ciudad y algunas de las críticas que le hiciste ayer a Karina…”, empezó diciendo el conductor.

"Ninguna crítica. Documentos y expediente”, señaló, pero el conductor le recordó sus palabras. “No, no, no. Vos agregaste que ella filtra lo que le conviene”, lanzó. “Una usuaria puso sobre vos ‘qué pesada esta mina quiere que Kari la atienda’ y rápida para el like, La Princesita le puso like. El like se elige porque no pone tantos Karina”, aseguró el conductor.

"Avísale que yo no formo parte de la cámara que la condenó. Cómo voy a disfrutar que una laburante sea condenada". G-plus

Pero Marina no se quedó callada. “A mí me cae divino, lo que no me gusta es que me subestimen. Yo puedo querer a los que me odian. No me gustan que me boludéen. Claramente la sentencia tenía que ver con un juicio de 2014 el contrato vigente al momento de la denuncia era el que tenía Karina en 2011 con los Serantoni. Era una sociedad”, mientras De Brito le hacía una filosa advertencia. “Te va a hacer llorar de vuelta”, lanzó, en alusión a una pelea en vivo que tuvieron ambas en Intrusos ambas en 2018.

“Avísale que yo no formo parte de la cámara que la condenó. Cómo voy a disfrutar que una laburante sea condenada. También dije que cobrara 100 pesitos en el primer contrato. Aún la guita de esa época, me parece que es muy poca plata y que estaba explotada. Digo una cosa y digo la otra”, concluyó Marina Calabró, sobre su enfrentamiento con Karina La Princesita.