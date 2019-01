De Brito y su despiadada crítica al aire para Kämpfer, en plena nota con Doman: "¡Qué malo que sos, Ángel!"

Ángel de Brito lanzó una despiadada crítica al aire para Agustina Kämpfer. El conductor de Los Ángeles de la Mañana entrevistaba en vivo a Fabián Doman, quien se refirió a la reciente desvinculación de la panelista de Incorrectas, el ciclo de Moria Casán por América.

“Yo trabajé con Agustina hace muchos años, era movilera conmigo en C5N y trabajaba muy bien. Es buena periodista. Lo digo en serio, es buena periodista”, afirmó el conductor de Nosotros a la mañana. Y Ángel disparó una picante frase.

“Bueno, capaz no tuvo la chance de demostrarlo...”, comentó De Brito, con ironía. “¡Qué malo que sos, Ángel!”, se rio Doman, desde el móvil. “No, bueno, yo no vi un trabajo que me impacte. La verdad como panelista (lo suyo) era de agredir a los invitados”, defendió su posición el conductor de eltrece.

Días atrás, De Brito había apuntado contra la periodista, quien aseguró que Eduardo Feinmann fue el responsable de su salida del programa. “Lo que pasa es que Agustina Kämpfer es una cínica, ese es el problema. Por eso recibe las críticas que recibe. Ella juzga a un montón de gente como le pasó a Bam Bam (Esteban Morais) con un tema también complicado y que contó acá, y la Justicia lo sobreseyó (por falta de mérito en una causa de supuesta trata de personas) de lo que se le acusaba. A Kämpfer no. Y ella fue ese día y lo juzgó. Es una caradura", había lanzado, tajante.