De Brito contó la reacción que tuvo Horacio Cabak luego de que diera la noticia de su separación: "Me llamó y nunca me desmintió nada"

Un día después de dar a conocer la separación de Horacio Cabak, señalado por su esposa Verónica Soldato de haberle sido infiel, Ángel de Brito reveló en su ciclo cómo fue la charla que tuvo con el conductor tras contar la noticia en Los Ángeles de la Mañana.

“Horacio me llamó ayer a la tarde. Nos conocemos hace veinte años. No había visto el programa de ayer. Él estaba en la radio, me dijo que había visto los portales, lo que estuvieron contando y no me hizo ninguna puntualización, ni crítica de lo que habíamos dicho, ni me desmintió nada. No intentó ir por ahí”, aseguró.

“Me preguntó si había hablado con Verónica y qué le había dicho. Le conté lo mismo que dije al aire, no le conté toda la conversación que tuve con su exmujer. Nunca me desmintió nada y repitió lo mismo que dijo en Polémica en el bar, que creía que esto iba a repercutir en su familia y en sus hijos, obviamente y en el nivel de exposición”, señaló.

"Horacio me llamó ayer a la tarde. Nos conocemos hace veinte años. No me hizo ninguna puntualización, ni crítica de lo que habíamos dicho, ni me desmintió nada. No intentó ir por ahí". G-plus

“Yo a la mujer de Cabak no la conozco, nunca la vi en mi vida. Él no intentó frenarme, ni nada de eso”, aseguró De Brito, sobre la separación del animador. “Tengo 200 audios, pero no los voy a pasar”, concluyó.