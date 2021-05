De Brito blanqueó por qué no quieren a Guillermina Valdés en el chat del jurado: "Lo criticamos a Marcelo como a todos"

Un tenso momento se vivió en ShowMatch cuando Guillermina Valdés mandó al frente a Pampita porque se negaron a incluirla a ella, suplente de Ángel de Brito por estos días, en el chat grupal que tienen los jurados de esta edición. El conductor en Los Ángeles de la mañana cargó contra todos.

“Ahora voy hablar de ‘la astróloga Valdés’. No le voy a decir ‘chot…’ porque soy un caballero, pero Pampita fue una zorrita, se lavó las manos, me tiró la pelota a mí y dijo ‘andá a hablar con Ángel que es el administrador’. La que dijo ‘no queremos incluirla a esta porque es una buchona’ es Pampita. Eso es lo que escuchó Guillermina y me gusta que la astróloga Valdés lo diga. Entró a jugar”, aseguró.

“Nunca fue tema de debate la inclusión de Guillermina. Nadie nunca habló de que querían incluirla, a ninguno de mis compañeros le interesó y a mí tampoco. Guillermina es suplente, esta este ritmo y no sé si se queda. Hernán Piquín ya quería agregarle una silla. Si continúa, veremos”, señaló.

"Imaginate que yo estoy hablando con Pampita en el chat y digo ‘qué chot… Tinelli’ o ‘qué chot… Hoppe’, ella va a ir corriendo a contarles". G-plus

Sin embargo, el periodista avaló a su compañera. “Imaginate que yo estoy hablando con Pampita en el chat y digo ‘qué chot… Tinelli’ o ‘qué chot… Hoppe’, ella va a ir corriendo a contarles”, lanzó, filoso. “¿Le pegan hasta a Marcelo en ese chat?”, indagó Maite Peñoñori y el animador fue completamente sincero. “No te voy a decir eso, no seas desubicada… Sí, obvio que lo criticamos a Marcelo como todo el mundo. Para eso están los chats”, contó.

"Obvio que lo criticamos a Marcelo como todo el mundo. Para eso están los chats". G-plus

“Como soy el más experimentado del jurado, y estoy en los chats de todos los años, nunca jamás se filtró nada de lo que se habló en el chat. Y esto también habla bien de mis compañeros. Ni con Solita, Nacha, Moria, Polino, Flor Peña o Laurita. Lo del chat queda en el chat y es privado. Por eso no queremos a Guillermina adentro”, aseveró, durísimo.

Pero cuando a Ángel le dijeron que tal vez la pareja de Marcelo Tinelli sabía “separar”, el conductor fue rotundo. “Yo no creo, es la dueña. Es su empresa, es parte interesada. ¿Ustedes no le contarían a su pareja? ¡Sí!”, lanzó. “Tampoco son críticas feroces. Criticamos el vestuario de alguno, algún dicho de otro”, relativizó el tema Ángel de Brito sobre el chat ¡en llamas! de ShowMatch 2021.