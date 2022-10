Brenda Asnicar y Cachete Sierra sorprendieron a todos en ¿Quién es la Máscara?: "Fue un placer y una bendición estar acá"

A horas de que se conozca el nombre del famoso que se consagrará campeón de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio y, ante la atenta mirada de Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita, descubrió a Brenda Asnicar y Agustín “Cachete” Sierra, quienes habían sorprendido con sus performances a lo largo de todas las galas.

Feliz por haber superado las expectativas en el programa, la actriz y cantante les dedicó unas dulces palabras a los protagonistas del certamen: “Te quiero decir a vos especialmente, Nati, que te admiro. Es hermoso que en este país tengamos a una artista así porque vos ya sos argentina. Karina y Lizy las adoro, Wanda sos una diosa y con vos, Moldavsky, somos amigos personales. Es una bendición estar acá. Fue un placer”.

Por su parte, el joven actor también destacó cómo vivió esta participación en el ciclo de Telefe, que tendrá su última emisión este jueves: “Me metí debajo de este disfraz y la verdad es que me divertí muchísimo”.

“Desde el inicio con las máscaras y los buzos, que te pasa a buscar un remis y te lleva a tal lado y toda la producción. Fue un placer. He jugado y me he divertido mucho”, cerró Cachete, entre risas, orgulloso de cada una de sus presentaciones.

MAURO SZETA, EMOCIONADO TRAS PARTICIPAR EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

En medio de la cuenta regresiva por que se viva la gran final de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro develó el misterio y reveló la identidad de Pecas, el famoso que se escondió detrás de un disfraz de hamburguesa y que deleitó a Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani, y Karina La Princesita con su interpretación.

“¡Increíble todo lo que hiciste! Jamás me lo hubiera imaginado. De verdad nos sorprendés un montón porque sos muy histriónico”, lanzó la conductora, al ver que delante de sus ojos estaba el reconocido periodista. Y agregó, divertida: “¿Y ahora como volvés a ser un periodista serio?”.

“Bueno, es un nuevo desafío. Fue divino grabar. Me enseñaron lo que pudieron, me dijeron ‘flui como vos tengas ganas’ y así me salió. De a ratos, sentía que le metía modos rarísimos a mi voz que nunca me había escuchado”, atinó a decir Szeta.

Y cerró, a flor de piel : “Me gusta el rock nacional, el inglés me cuesta un montón y me sirvió para decir ‘bueno, lo tengo que estudiar este idioma’. El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente,”.