El blooper en vivo de Tomás Dente al reproducir un audio prohibido en TV: "Ay, perdón, no era para pasar"

En las últimas horas, la salud de Andrea del Boca se convirtió en noticia tras ser internada de urgencia en la Clínica Bazterrica por una hernia abdominal que le provocaba un fuerte dolor.

Con el objetivo de ampliar la información sobre el cuadro médico de la actriz, Tomás Dente se comunicó vía WhatsApp con el abogado Juan Pablo Fioribello, amigo íntimo de Del Boca, y terminó protagonizando un involuntario blooper en vivo.

"Tomy, te mando un audio en off, no es para pasarlo...", dijo Fioribello en el mensaje, haciendo que Dente le ponga pausa y se disculpe por su accionar. "Ay, perdón. No es para pasar". G-plus

"Andrea está siendo intervenida quirúrgicamente. Tenemos la palabra del doctor Fioribello, que es un gran amigo en la vida de Andrea. Este es un audio que me acaba de mandar el doctor y lo escuchamos”, dijo el panelista de Nosotros a la Mañana, con el teléfono en su mano y listo para darle play al mensaje de voz.

"Tomy, querido, te mando un audio en off, no es para pasarlo...", dijo el letrado en los segundos iniciales, haciendo que Dente rápidamente le ponga pausa y se disculpe por su accionar. "Ay, perdón, pará, pará. No es para pasar. Es que recién me llegó el audio", dijo Tomás, respetando el pedido de Juan Pablo.