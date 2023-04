Bizarrap alcanzó un impresionante récord en las plataformas digitales gracias a su "session" junto a Quevedo.

Bizarrap, muy feliz por haber brillado en el Hipódromo de Palermo con su impresionante show, también festejó haber alcanzado un increíble récord en las plataformas digitales gracias a su "session" junto a Quevedo.

A casi 9 meses de, lanzamiento del tema, Bizarrap se convirtió en el primer artista argentino en superar las mil millones de reproducciones en Spotify gracias a su canción con el "trapero".

Otra "session" que se cree que también batirá récords es la que hizo con Shakira, en la que critica a Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Marti, que se ubica en segundo lugar con 563.990.570 reproducciones.

LA PROFESORA DE MÚSICA DE BIZARRAP RECONOCIÓ QUE EL DJ TENÍA IDEAS “MUY GENIALES” PARA SU EDAD

“Es muy autodidacta, muy perseverante, así que le dije ‘Vos lo vas a poder hacer, olvidate’. Lo que pasaba era que necesitaba entender la música que le gustaba, y para entenderla hay que extraer la melodía o la armonía que tiene la canción”, señaló Scellato.

Juliana, que mantiene el vínculo con Gonzalo, y que está invitada a los shows del Hipódromo, recuerda que, de entrada, se dio cuenta de que el joven “tenía ideas muy geniales para la edad que él tenía”.

“En la adolescencia sucede esto de pensar qué va a ser cuando sea grande. Él había arrancado a estudiar marketing y yo le dije que lo podía aplicar a la música, y que no deje de estar conectado con el piano”, contó.

“Nunca dejó de venir hasta que explotó todo de manera zarpada, literalmente, y no pudo venir con regularidad. Dejó de venir, pero no dé de tener contacto con él. Cualquier cosa que sube o que está craneando, me hace sentir parte de eso”, cerró la profe, que contó que hasta ahora no fue invitada a grabar una “session” aunque no pierde la esperanza.