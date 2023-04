Bien Argentino, la creación de Angel Carabajal, llega al Luna Park: "Me gustaría tener a Ricardo Darín en el show"

-Este show tenía que adaptarse, con pocas parejas, pocos músicos pero tener la misma precisión que teníamos en Europa. En base a eso nace el espectáculo, que no sabíamos cómo llamarlo hasta que surgió el Bien Argentino.

-¿Cómo marcó tu vida el folclore?

-Bueno, el folclore en mi vida marcó un antes y un después. Siempre cuento que esta disciplina en la cual yo me inicié de muy chico, me inserta dentro de la sociedad. Venía de una infancia, de una niñez muy difícil, de alguna manera discriminada, lo que hace que el folclore realmente me dé identidad, eso es el folclore de mi vida.