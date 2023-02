Bianca Iovenitti mandó al frente a Fede Bal: "Cuando estaba con Sofía él me escribía"

Bianca Iovenitti mandó al frente a Fede Bal en diálogo con Socios del Espectáculo al revelar que el hijo de Carmen Barbieri le escribía estando en pareja con Sofía Aldrey.

“Él me escribía cuando estaba con Sofía, fue en diciembre del 2020, no me acuerdo si fue antes o después de la enfermedad”, recordó cómo fue que retomaron el contacto.

Entonces, confesó: “Él en realidad nunca dejó de escribirme después de separarnos, siempre hace lo mismo y lo hace con todas las mujeres con las que está”.

“Él te envuelve, está con vos y después si terminas siempre va a estar mandando un mensajito”, expresó al final sobre la técnica de Fede con sus conquistas.

BIANCA IOVENITTI CONTÓ CUÁNDO FUE QUE DECIDIÓ DEJAR DE TENER CONTACTO CON FEDE BAL

Bianca Iovenitti, exnovia de Fede Bal, contó cuándo fue que decidió dejar de tener contacto definitivamente con el actor de Kinky Boots tras el escándalo.

“Yo a Fede lo quiero un montón, pero con todo lo que pasó ahora dije ya está, porque ya se pasó de la raya”, aseguró la bailarina a Socios del Espectáculo.