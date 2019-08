Bianca Iovenitti habló del beso de Fede Bal con Lourdes Sánchez: "Así sabe que mi boca le gusta más"

El tremendo chape que se dieron Federico Bal con Lourdes Sánchez mientras bailaban cuarteto en ShowMatch hizo que Bianca Iovenitti proteste unos minutos después y le prepongan al Chato Prada darse un beso en un baile a modo de revancha.

“Analicé el beso en cámara lenta para ver si había una lenguita o algo de más y no hubo nada”, empezó diciendo la bailarina en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs). “No le pregunté cómo iba a ser, porque no me interesaba, pero en el momento me pasó algo. Nunca lo vi a Fede besarse con otra chica estando conmigo y fue un poquito fuerte”, reconoció.

"Yo estoy tranquila, no tengo dudas de que él está con Lourdes. No tengo ni una sola, no se me cruza por la cabeza. Aparte está bueno que pruebe otra boca así sabe que la mía le gusta más". G-plus

“Yo estoy tranquila, no tengo dudas de que él está con Lourdes. No tengo ni una sola, no se me cruza por la cabeza”continuó, antes de lanzar una frase picante. “Aparte está bueno que pruebe otra boca así sabe que la mía le gusta más”, expresó, junto a una carcajada.

Además, Bianca terminó hablando de un viejo romance que tuvo Fede con Yanil García, la bailarina del actor en el certamen de 2012 y actual coreógrafa de Léticia Brédice en el Súper Bailando: “Si fuera celosa no podría estar con Fede. Hasta tiene acá a una exnovia trabajando, que es casi mi mejor amiga. Con Yanil jodemos todo el tiempo y yo la amo, ese es el nivel”, reveló.