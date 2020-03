Beto Casella, durísimo con Jazmín Stuart sobre su pelea con Sol Pérez: "Es irrespetuosa, machista y desubicada"

La discusión que mantuvieron Sol Pérez y Jazmín Stuart al aire por el exabrupto de ésta última en el ciclo Informados de Todo algunos días atrás llevó al análisis del episodio en Bendita, donde su conductor, Beto Casella no le perdonó a la actriz su actitud y la calificó de “irrespetuosa, machista y desubicada”.

El periodista se molestó con la forma en la que la actriz minimizó la participación de Pérez en el ciclo Show Attack,en el que salió entrevistada y felicitó a la mediática por su descargo. “Yo le sumaría a lo que dijo Sol Pérez sobre Jazmín Stuart y es que es irrespetuosa, machista y desubicada, todo eso junto porque si un tipo dice en la radio ‘sacame a esta chica que quiero seguir hablando con el muchacho’, lo destruyen”, justificó.

"No va a modificar nada que le pidan tres minutos para saber sobre la salud de Federico Bal. Si hasta la madre lo aceptó de buen gusto. ¿Sabés qué Stuart? Si no te gusta la tele, no pises un estudio de televisión, si tampoco sos imprescindible". G-plus

“Mirá cómo una referente del feminismo puede ser peor que el peor de los machistas. Nada más serio que una mujer que perdió a su hija en un contexto de violencia de género y a la que le van a ofrecer un bloque entero. Según mi modesta opinión, no va a modificar nada que le pidan tres minutos para saber sobre la salud de Federico Bal. Si hasta la madre lo aceptó de buen gusto. ¿Sabés qué Stuart? Si no te gusta la tele, no pises un estudio de televisión, si tampoco sos imprescindible”, agregó, enfático.

"¿Para qué vas a la TV? No vayas y te evitas el problema. Si no hay más mujeres adhiriendo al sistema feminista, al que bancamos en este programa porque es lo más noble que hay, es por personajes panfletarios como esta chica". G-plus

Finalmente, el conductor puso el foco en las causas que llevaron a la actriz a aceptar la invitación al ciclo de América. “Te invitaron porque podés opinar pero la verdad es que la tele puede vivir sin vos, si no te gusta el sistema, ¿para qué vas a la TV? No vayas y te evitas el problema. Si no hay más mujeres adhiriendo al sistema feminista, al que bancamos en este programa porque es lo más noble que hay, es por personajes panfletarios como esta chica”, cerró Beto Casella, molesto.