Beto Casella aseguró que no es recomendable trabajar con Baby Etchecopar: "Yo lo padecí"

Esta semana marcó el regreso de Baby Etchecopar a la pantalla de A24 luego de sus vacaciones y en Bendita le dedicaron un informe en el que la producción compiló varios de los momentos más álgidos del conductor con sus compañeros de ciclo.

Una vez concluido el informe, Beto Casella y sus panelistas se dedicaron a criticar la actitud “sobradora” del conductor y sus polémicas afirmaciones sobre lo que es capaz de hacer con la continuidad labora de sus compañeros.

“Tampoco te creas que tenés tanto poder, Baby. Dijo que termina con la carrera de (Mariano) Yezze en diez días, quiero verlo”, lo desafió al aire. “A ver si tenés tanto poder. Yo no creo, pero vamos a probar, y te vamos a hacer un seguimiento diario”, agregó.

BETO CASELLA DESAFIÓ AL AIRE A BABY ETCHECOPAR

Además, Beto se mostró molesto con la queja de Baby por el piso de rating que le deja Viviana Canosa, que le precede en la grilla. “Y si tenés algo que decirle a Canosa, que te deja un piso bajo, decíselo en la cara. ¡Decí ‘¡que ni siga Canosa por acá’!”, agregó Casella.

“Además, algo pasa porque no hay pase, porque en ese canal hay pases. Y ahí, parece que prohibieron el pase. Yo escuché que no quieren pase”, lanzó con picardía Any Ventura.

“Lo que pasa es que hay que sentarse a hacer un pase con Baby. Yo lo padecí porque te vive jodiendo. Te dice ‘che, ¿y vos cuando estabas con Rial?’. ‘¿Qué pasó con De Brito y Pallares y Luis Bremer?’ ¡Te mata!”, evaluó Beto.

“¡Guarda con Mariano Yezze que es amigo mío, te pido por favor! ¡No vas a terminar con su carrera en diez días, aguantá un mes y medio por lo menos!”, concluyó Beto Casella sobre la promesa de Baby Etchecopar.