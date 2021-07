El beso de La Chipi y Hernán Piquín en ShowMatch tras confesar que fueron novios: "Dady lo sabe"

Antes de ser las figuras que hoy son, Hernán Piquín y La Chipi eran compañeros de danzas clásicas y novios cuando tenían 16 años. En el debut de la coreógrafa, que reemplazó a Jujuy por una lesión, en La Academia fue Ángel de Brito quien recordó el romance.

“Chipi, bienvenida, te deseo mucha suerte con mis compañeras del jurado porque te odian. Hernán Piquín no porque fue tu novio, así que imagino que ahí tenés un ayudín”, lanzó, picante haciendo que la esposa de Dady Brieva se sonría y corra a saludar a su amigo.

“Fuimos novios muchos años atrás”, aseguró el jurado, mientras se daba un beso con Chipi y lo terminaban repitiendo porque Tinelli no lo había visto. “Dady no tiene problema, ¿no?”, preguntó el conductor y Mariela aseguró que su marido “ya lo sabe” y Hernán agregaba que su novio español tampoco tenía problema con esas expresiones de cariños entre ex.

¡Amor y amistad! El chape de Hernán Piquín y La Chipi en ShowMatch.