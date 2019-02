El 22 de enero de 2018 fue la primer a vez que Bautista Vicuña (10) posteó una foto en Instagram, donde suele manejarse más a través de la sección Stories. Hijo mayor de Pampita (41) y Benjamín Vicuña (40), el nene cuenta con más de 35 mil seguidores en la red social.

Con mucha simpatía e inocencia, la semana pasada Bautista respondió a las preguntas de algunos usuarios respecto a sus padres, a quienes definió con tres conceptos. “Mi mamá es hermosa, buena onda y buena persona. ¿Qué más te puedo decir? Hermosa”. Y a la hora de describir a Benjamín, Bauti dijo desde Miami: “Crack, pasa tiempo conmigo y es buena onda, buena persona. ¿Qué más puedo decir de mi papá? Es el número uno”.

A raíz de esta pública actividad de su hijo en internet, Vicuña se sinceró en una entrevista con el programa radial Modo Sábado, de Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek. “Me choca, no me gusta que Bautista tenga su cuenta de Instagram abierta. Ya lo hablamos varias veces pero los niños están con todas estas cosas de los youtubers y las redes, que es algo que me complica. No sabemos cómo manejarlo. Su problema es que sus papás son conocidos y están todos los chicos con eso, y es difícil de controlar”.

Acto seguido, el chileno reflexionó: "Es muy chiquito, tiene 10 años. Yo lo monitoreo, tengo como ingresar a su cuenta y él lo sabe, y la verdad que de repente leo cosas zarpadas. Es algo peligroso, complejo".

Al final, Benjamín Vicuña se refirió entre risas a los mimos que Bautista Vicuña le hizo a él y a su exmujer en Instagram y le concedió una gran dosis de picardía al nene: "Eso lo debe haber dicho porque le quería cortar la cuenta".