Benjamín Vicuña recordó a Blanquita con una conmovedora foto: "Duerme tranquila, mi niña"

El 8 de septiembre de 2012 quedó marcado en el corazón de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña como el día más triste de sus vidas: el de la partida de su hija Blanca. La niña, que tenía 6 años, falleció a raíz de una neumonía hemorrágica en la clínica Las Condes de Santiago de Chile y desde entonces, los papás recuerdan a su pequeña todos los 8 de cada mes.

A siete años y cuatro meses de la muerte de la niña, el actor volvió a recurrir a las redes para homenajear a Blanquita: "Duerme tranquila, mi niña", escribió en su cuenta personal de Instagram, junto a una postal en la que se lo ve sonriendo a cámara mientras su hija duerme a su lado.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña recordó a su hijita en Twitter: "Duerme tranquila mi niña"

En septiembre de 2012 y a días de la terrible noticia, Vicuña había publicado en Twitter exactamente la misma frase acompañada de otra postal de la nena durmiendo plácidamente en sus brazos mientras él la mira dulcemente.

Fueron muchas las veces que Benjamín abrió su corazón para hablar del momento más doloroso que le tocó atravesar. En agosto pasado, el chileno contó cómo logró vencer la nostalgia al recordarla: “A Blanca la recuerdo todos los días, todo el tiempo... No tanto en la nostalgia ya que no es muy constructiva. La recuerdo viendo a mis hijos; en sus risas; sus canciones; sus juegos. Está permanentemente al lado mío. Pensarla así también es una forma muy potente de no tenerle miedo a la muerte", había compartido en diálogo con la revista Caras, a flor de piel.