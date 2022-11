Benjamín Vicuña con Pampita y Roberto García Moritán en una fiesta: "Pasó rapidito"

La coincidencia de Benjamín Vicuña con Pampita y Roberto García Moritán en la gala de Los Personajes del Año fue analizada por Adrián Pallares, quien participó del evento organizado por una revista y contó la extraña actitud del chileno

"Rodrigo Lussich estaba hablando con Pampita, yo con Roberto, pasó por atrás Vicuña, Moritán trató de hacer contacto visual y Benjamín pasó muy rapidito", explicó el conductor de Socios del Espectáculo.

De hecho, Lussich también había señalado la frialdad con que se trataron en público los padres de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y cómo el papá de Anita García Moritán Ardohain intentó sin éxito saludar al ex de su esposa.

"Ayer particularmente no vimos a un Vicuña íntimo de Moritán y Pampita. No lo vimos integrado con Moritán y Pampita. Sí hubo cruce no lo vimos, pudo haberlo", resumió Rodrigo Lussich tras recordar la complicidad que Pampita y Roberto García Moritán habían logrado con Benjamín Vicuña tras su separación de China Suárez.

ADRIÁN PALLARES BROMEÓ POR LA TIMIDEZ DE BENJAMÍN VICUÑA

Por otra parte, Adrián Pallares bromeó por la personalidad tímida de Benjamín Vicuña.

"Había mucho fóbico el martes. A este lo voy a nombrar porque me da risa y se lo dije. Benjamín Vicuña estaba en la esquinita solo".

Al final, Adrián Pallares reveló la pícara chicana que le comentó a Benjamín Vicuña ante la risa cómplice del actor: "Acá se conocen todos en pelotas, le dije".