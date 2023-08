Por más que Benjamín Vicuña (43) sea una figura internacional, el chileno se abrió para hablar con absoluta transparencia y simpleza ante Ciudad en una charla íntima en la que reveló el picante relamo futbolero que le hace su hijo Bautista (14) en los picados que juega con Roberto García Moritán, el marido de Pampita.

Además, Benjamín hizo un balance de su año a nivel personal marcado a fuego por el fallecimiento de su padre, Juan Pablo; de su pasión por el deporte y sus proyectos laborales.

Con la excusa de haber ganado el premio Los Más Clickleados de Oro 2022, el protagonista de El Método Grönholm agradeció el mimo: "Se recibe con humildad, siempre es lindo el cariño de la gente, el respeto, el interés por mi trabajo, por mi vida. Es un cariño recíproco así que lo recibo con mucho amor y lo devuelvo con mi trabajo y el cariño que es para los dos lados".

-Es un premio que tiene el valor adicional que lo elige la gente y no un grupo de expertos.

-Absolutamente. Me encanta que sea un premio que sea otorgado por el público. De más está decir que los artistas somos nada sin el público, que trabajamos para y por ellos, son nuestra inspiración. Qué mejor que me puedan dar un premio, un pequeño cariñito que siempre se agradece.

-¿Cómo viene tu futuro laboral?

-Estoy con la adaptación a serie de La Voz Ausente de Gabriel Rolón, que es para una plataforma. Voy a arrancar una película en enero y otra también en España en febrero. Estoy con trabajo, que después de la pandemia se valora el doble y eligiendo proyectos lindos. Como este año tuve la oportunidad de hacer El primero de nosotros, que tuvo mucha repercusión, o Terapia Alternativa, que estamos postulados como mejor serie y yo como mejor actor en los Cóndor de Plata. Ha sido un año muy fuerte laboralmente y estoy feliz de que exista repercusión de estas características.

-En teatro también estás brillando con El Método Grönholm

-Sí. Es el último mes, vayan a verla. Estamos con Rafa Ferro, Laurita Fernández, Juián Cabrera, una obra dirigida por Julio Zorzoli y la rompimos, nos fue muy bien. Es una temporada corta que termina el 20 de noviembre, así que invitamos a todos a que nos acompañen con esta comedia delirante, fascinante y que dejamos todo ahí en la cancha, en el escenario.

-¿Qué balance hacés de tu 2022 a nivel personal? Fue un año con muchas emociones…

-Fue un año intenso, de aprendizaje, donde también como persona tuve que transitar cosas difíciles (N del R: la muerte de su papá), pero son cosas que también hay que vivirlas, transitarlas. Y acá estamos, firmes con la vida. En este caso con una celebración que tiene que ver con mi trabajo. Siempre lo digo, mi trabajo es parte de mi vocación, por lo tanto, es fundamental. Es un amor en mi vida al que le guardo un súper lugar. Obvio que no lo voy a comparar con mis hijos o mis afectos, pero mi trabajo es clave y parte de mi vocación es el público. En parte eso me ha sacado adelante. Esa disciplina, inspiración hace que uno tenga una motivación para salir y seguir poniéndole el pecho.

-¿Seguís manteniendo tu rutina de ejercicios?

-Le doy un espacio importante a la rutina, la disciplina, el entrenamiento. Entreno bastante. Me entrené para un triatlón. Ahora estoy entrenándome en bicicleta. Me gusta jugar al fútbol. Soy muy deportista. Es algo que trato de combinar con mis actividades como actor y padre, por eso trato de inculcarles el deporte a mis hijos. Es algo que me gusta mucho. Obvio que ya no estoy encerrado en mi casa por la pandemia, así que salgo, voy a dar muchas vueltas al Circuito KDT en bici. La bicicleta es algo que me apasiona y también me gustan los caballos. El deporte es un valor fundamental que trato de inculcarle a mis hijos, y que es lindo compartir con amigos, con pareja, o todas las formas posibles.

-¿Volviste a jugar al fútbol con Roberto García Moritán?

-Jugamos, me ha invitado un par de veces. Voy con mi hijo Bautista que está alto como yo con 14 años, es una bestia y juega muy bien. La última vez, de hecho mi hijo me dijo 'dale, papá, ¿podés correr?' Me recagó a pedos, ja, ja. Pero nada. Juego tranquilo porque soy actor, no me puedo lesionar. Suena un poquito como a verso, pero es verdad. Nosotros tenemos que cumplir con el escenario, las obligaciones así que juego tranquilo. Entonces, por ahí voy cediendo espacio a las nuevas generaciones, ja.

-O sea, que corran y vayan a choque Bautista y Roberto…

-Claro. Lo mío es la magia. Ja.