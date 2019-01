Luego de un 2018 a puro viaje, por sus compromisos laborales en España y Chile, Benjamín Vicuña (40) comenzó el año instalado en la Argentina y asumiendo nuevos desafíos profesionales. Está haciendo teatro, Terapia amorosa, y grabando Argentina, tierra de amor y venganza, la mega producción de Pol-ka que lo reencuentra laboralmente con su mujer, Eugenia "China" Suárez (26).

Con la agenda tomada por el trabajo y su numerosa familia, el actor le dio una nota a Agarrate Catalina, por La Once Diez, y habló del comienzo de su romance con la actriz, tras finalizar una década de amor con Pampita, la mamá de sus hijos Blanca, Bautista, Betrán y Benicio.

"La China se encontró con un tipo separado, con cuatro hijos. Efectivamente, no estaba viviendo el mejor momento de su vida. Con mi historia y con mis dolores". G-plus

"¿Enamorarse de Benjamín Vicuña no debe haber sido fácil (para la China), más allá de que sos un hombre muy seductor?", le preguntó Cataliana Dlugi a Vicuña, sin ahondar en su conflictiva separación de la modelo. Y él respondió: "El amor es un misterio. Las historias de amor tienen su pro y sus contras. Siempre se pierde, se gana. No existe un escenario ideal y, en ese sentido, se encontró con un tipo separado, con cuatro hijos. Efectivamente, no estaba viviendo el mejor momento de su vida. Con mi historia y con mis dolores. Uno se enamora a fardo cerrado, del total. Uno no se pude enamorar de una ilusión, de un ideal. Las cosas son así, con luces y con sombras".

Consultado por la posibilidad de tener más hijos, agregó: "Por el momento no es un plan. Hoy somos un batallón, una banda grande, Magnolia es chiquitita y estamos trabajando. No hay espacio para esa posibilidad".