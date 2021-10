Benjamín Vicuña habló de la versión de affaire de China Suárez con un modelo español: "Yo soy feliz si ella es feliz"

En medio de una ola de rumores sobre su separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña habló unos minutos con Los Ángeles de la mañana en la puerta de su casa, mientras se preparaba para ir a buscar a sus hijos al colegio, y se refirió por primera vez a la versión que lo relacionaba con Luciana Salazar y a la supuesta nueva relación que tendría su ex con el modelo español Javier de Miguel.

“Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, aseguró el actor cuando le preguntaron acerca de si la actriz estaba rehaciendo su vida amorosa en España, tras mudarse al Viejo Continente.

Además, con humor, desmintió que haya pasado algo con Luli Salazar. “¡Dejate de joder! No trascendió nada. Mentira, salió ella desmentirlo, salí yo. Lo que pasa es que los desmentidos nunca se aclaran”, señaló.

¿Quién es el modelo español Javier de Miguel, señalado como el nuevo novio de la China Suárez?

El rumor que relaciona a la China Suárez con el modelo apareció la semana pasada. Javier de Miguel es un modelo top de 37 años, que está por retirarse de las pasarelas, es español y terminó una relación de 9 años.

Llamó la atención en las redes sociales cuando la actriz compartió un video donde se veía un brazo y un reloj similares a los del modelo. ¿El dato? Todos los amigos de ella lo siguen en Instagram, excepto ella.

"Me cuentan que se los ha visto juntos en más de una oportunidad por las calles españolas. Alguien muy cercano al modelo me dijo que él está enganchadísimo con China y súper enamorado. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, contó el periodista Juan Etchegoyen sobre el "amor español" que habría encontrado la expareja de Benjamín Vicuña.