Benjamín Vicuña habló a fondo del amor tras sus separaciones de Pampita y China Suárez: "Me voy a volver a levantar y a apostar"

Benjamín Vicuña reflexionó a fondo sobre el amor, tras separarse de Pampita (2015) y de China Suárez (2021), mujeres con la que apostó a la paternidad y a la familia.

"Cuando te separaste de Pampita volviste a creer en el amor, volviste a tener hijos, ¿cómo se reconstruye uno después de un episodio así (la muerte de Blanca)?", le preguntó Cecilia Bolocco al actor chileno en Todo por ti, programa que conduce en Canal 13 en Chile, tras hablar de la dolorosa muerte de su primogénita, Blanca Vicuña.

"Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos", contestó Benjamín, con franqueza y estando soltero.

"No comparto la vida solo. Yo soy súper compañero. Y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo". G-plus

En ese marco, Vicuña profundizó su íntima respuesta: "No comparto la vida solo. Yo soy súper compañero. Y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así".

"Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor. Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo", sentenció el actor.

BENJAMÍN VICUÑA SE SEPARÓ DE ELI SULICHÍN

En agosto de este año, Benjamín Vicuña regresó a la soltería tras el sorpresivo final de su romance con Eli Sulichin.

"No conflicto, no hubo terceras personas. Pero ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos… Hay diferencia de agenda", había dicho Yanina Latorre en LAM, cuando anunció la ruptura.

Desde entonces, Benjamín Vicuña no volvió a blanquear ninguna relación ante los medios.