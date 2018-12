En septiembre de 2012, Pampita (40) y Benjamín Vicuña (40) fueron devastados por el golpe más duro que le dio la vida, la muerte de su hija Blanca, quien hoy tendría 12 años.

Separados como pareja, pero unidos de por vida por sus otros niños, Bautista, Benicio y Beltrán, el actor chileno le dio una extensa y profunda entrevista a la revista Caras Chile, en la que abrió su corazón, confesó su lucha diaria por ser feliz y recordó a la pequeña Blanca.

"La pulsión de la vida, sentirla ayuda mucho. También mirar a mis hijos; en ellos veo a Blanca. Y con un trabajo espiritual y terapéutico en el cual creo y no abandoné". G-plus

"Desde ese día mi vida se partió en dos y obvio que eso te hace ver las situaciones de una forma distinta. La muerte de Matteo hace unas semanas, hijo de Leonor (Varela) y Lucas (Akoskin) fue terrible. Me escribieron, tuve un diálogo privado con ellos y es durísimo; te transformas en una especie de ministro del dolor. Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar, de no entender nada. Pasa el tiempo y cada uno tiene su forma de vivir el duelo y de asimilar algo que es imposible de entender", comenzó diciendo Benjamín, uniendo su sufrimiento a lo que le ocurrió sus amigos.

Atento a sus íntimas declaraciones, el periodista le preguntó cuál fue su manera de transitar el duelo de su hija, y él contestó: "La pulsión de la vida, sentirla ayuda mucho. También mirar a mis hijos; en ellos veo a Blanca. Y con un trabajo espiritual y terapéutico en el cual creo y no abandoné. El teatro también. Luego de que partió Blanca, lo primero que hice fue hacer teatro con Daniel Veronese con Los elegidos, que significó abandonarme por un rato, lo que fue fundamental. Estaba viviendo el peor dolor de mi vida y ponerte en lugar de otro, te desdobla; algo maravilloso que me regala mi oficio. Es un camino personal, no tengo ninguna verdad al respecto, aunque siento una responsabilidad".

Y detalló: "Como fue público lo de Blanca, cambió muchas vidas. Así lo percibí y así me lo hicieron ver miles de personas que me escribieron contándome sus experiencias. En un momento sentí que debía agradecer esa ola de cariño que viví hace seis años. Si bien guardo mis grandes secretos, mi intimidad y sufrimiento, de a poco he ido soltando y compartiendo mi dolor como ahora en esta entrevista. Es agradecimiento a tanto amor y cariño que recibí en el momento más difícil de mi vida".

"Pienso en mi hija y sonrío, la veo en mis otros niños. Tengo algo superior, una especie de inspiración que me ilumina y da alas" G-plus

Tras sus conmovedoras palabras, el notero comentó: "El tiempo también debe ayudar a volverse más fuerte". Fue entonces que Benjamín aseguró: "La pena no te abandona nunca, ocupa un lugar y aprendes a convivir con ella. Hay que entender que esto es un maratón muy largo, debes aprender a dosificar la pena para que no te invadan las crisis de pánico que te paraliza. Y permitirse llorar, pasarlo mal".

Siendo un hombre que respeta y escucha los procesos personales, Vicuña concluyó: "Le doy un lugar fundamental a mis terapias, me cuido; es clave. Desestabilizar la cabeza, la mente, te puede dejar fuera de competencia definitivamente. De verdad creés que puedes enloquecer de pena. A pesar de los golpes hay que aferrarse a la vida, abrazarla, porque, aunque es complicada, es linda y siempre puede ser peor. Pienso en mi hija y sonrío, la veo en mis otros niños. Tengo algo superior, una especie de inspiración que me ilumina y da alas; eso comparto con las personas que han vivido un duelo. Blanca está todo el tiempo, en otro lugar y es impresionante cómo empiezas a darle esa identidad a las cosas. Hay mucho por qué brindar y agradecer. Estoy tranquilo, feliz".