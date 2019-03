Benjamín Vicuña contó el insólito motivo por el que le suspendieron la cuenta de Instagram a su hijo Bautista

Tiempo atrás, Benjamín Vicuña compartió públicamente sus temores por la popularidad en Instagram de su hijo Bautista (11), fruto de su amor con Pampita.

“Me choca, no me gusta que Bautista tenga su cuenta de Instagram abierta. Ya lo hablamos varias veces pero los niños están con todas estas cosas de los youtubers y las redes, que es algo que me complica. No sabemos cómo manejarlo. Su problema es que sus papás son conocidos y están todos los chicos con eso, y es difícil de controlar”, aseguró en febrero en una nota con Modo Sábado.

Esta semana, Vicuña visitó Perros de la Calle y sorprendió con una revelación: le habían suspendido a su hijo la cuenta de Instagram, que más tarde le volvieron a abrir. ¿El motivo? ¡El niño hacía canjes en la red social!

El actor lo contó con humor: “Le cortaron el Instagram a mi hijo Bauti. Tenía 60.000 seguidores y ya estaba haciendo canjes”.

Entonces, Andy Kusnetzoff intervino con gracia: “Además, con todo respeto, el hijo de Pampita tiene que aprender los canjes de muy chicos. Los hijos piensan que irse a México es gratis, es nada más mostrando fotos. La China no ayuda, ¿hace cuánto que no paga algo?”.

Y Vicuña agregó: “Agarró la dinámica de una manera… Ya estaba a full haciendo canjes, sus compañeros le pedían que él les haga las historias. Fuera de joda, es muy peligroso y alguien le hizo una denuncia por menor de edad. Al ser menor de 13 años te la cierran”.

“Menos mal porque yo no pude contra la fuerza de la tecnología. Primero, todos los compañeritos tienen teléfono e Instagram, y ¿cómo le explicás que él no puede? Sos diferente, tenés estas condiciones... Además un tema que no es menor es que él tiene una vocación comunicacional, le gusta ser youtuber’’, cerró sobre la pasión de Bautista por las redes.