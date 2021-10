Benjamín Vicuña contó cómo fue su reencuentro con la China Suárez en Madrid: "Estamos todos bien, yo vine a ver a mis hijos"

A poco de conocerse que Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez le pusieron punto final a su historia de amor, el actor viajó a España para reencontrarse con Magnolia y Amancio -los hijos que tienen en común- y habló de cómo vive esta nueva etapa de su vida.

"Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”, atinó a decir el actor chileno en una nota que le hizo el periodista Javier Ponzone y que difundió a través de su cuenta personal de Twitter.

“(España) es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar", agregó Vicuña, sin querer ahondar en cómo fue su cara a cara con la China tras la ruptura.

Días atrás e indagado por esta separación es definitiva, Benjamín optó por ponerle humor a su respuesta en una nota que dio a Los Ángeles de la Mañana: “Mi foro íntimo tendría que ir a buscarlo al fondo. No sé si ya me queda foro íntimo. ¡Es fondo íntimo!”, expresó

“(La China) es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, concluyó el entrevistado sobre las versiones de romance de su ex con el modelo español, Javier de Miguel.