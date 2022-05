Benjamín Vicuña y China Suárez estuvieron a punto de coincidir en un evento: "Ella quería ir con Rusherking"

El blanqueo amoroso de China Suárez y Rusherking puso bajo la lupa la tirante relación que la actriz mantiene con Benjamín Vicuña, expareja con quien que estuvo a punto de coincidir en el recital de Mau y Ricky, según informó Estefi Barardi en Mañanísima.

"Hace poco tocaron Mau y Ricky, y Benjamín Vicuña fue al recital. Esto fue el miércoles pasado, él fue invitado por una marca, al Movistar Arena. La China le escribió a una persona de la producción, pidiéndole entradas porque quería ir con Rusherking", comenzó diciendo la panelista.

En ese marco, Estefi Berardi destacó que a la China no le importaba estar en un mismo sitio con su nuevo novio y su ex: "De la organización le dijeron que no, y que estaba Benjamín. A ella no le importaba y quería ir igual con Rusherking. Pero no le dieron las entradas. Se ve que no querían que esté los dos ahí".

LA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE PREGUNTARON POR RUSHERKING

El miércoles 25, recién llegado a Buenos Aires de un viaje de trabajo y de placer junto a Eli Sulichin, Benjamín Vicuña fue al recital de Mau y Ricky y reaccionó con incomodidad cuando le preguntaron por el nuevo novio de la China Suárez.

"¿A Rusherking lo conocés?", le preguntó el notero de LAM, sin filtros. "¿A quién?", respondió el actor chileno, serio. Y el cronista volvió a nombrarle al cantante de trap.

Lejos de querer opinar del tema, Benjamín Vicuña concluyó: "No... Sos malo, malo, malo".