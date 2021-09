Benjamín Amadeo recordó el día que Cris Morena se enojó fuerte con él: "Pensé que me había liberado y me fui al cine"

Benjamín Amadeo dio detalles del malentendido que hubo en una jornada de grabación de Casi Ángeles que lo llevó a tener un tenso cara a cara con Cris Morena, exigente productora de la exitosa tira adolescente. "Ella se enojó conmigo", anticipó el actor y cantante.

Jey Mammon aprovechó la presencia de Amadeo en Los Mammones y le preguntó si alguna vez tuvo una pelea fuerte con Cris Morena. Él asintió levantando el "sí" de una paleta y asumió la responsabilidad del conflicto con la empresaria.

"Ella se enojó conmigo una sola vez. Fue genial, tenía toda la razón del mundo. Toda. Desmitifiquemos esta cosa de los productores, nosotros le damos argumentos", comenzó contando Benjamín, listo para maquillar con guiños de humor el incómodo momento.

"Estábamos grabando Casi Ángeles y la productora Claudia me dice 'andá a cambiarte' y yo entendí que estaba liberado y me fui al cine". G-plus

"Estábamos grabando la segunda temporada de Casi Ángeles y a veces el entusiasmo por terminar la jornada laboral hace estragos y uno escucha lo que quiere escuchar. Hay una frase, cuando uno está grabando en el set, que es 'Benja liberado'. Eso es, se liberó tu día, te podés ir. Entonces, yo salí. Pero Claudia, mi compañera de producción me dijo 'Benjá andá a cambiarte'. Yo en mi cabeza escuché 'liberado'", relató el actor, cosechando risas en Los Mammones.

"Llegué cuarenta minutos tarde. Cuando entré al estudio Pampa, la veo salir a Cris del control... Le pedí disculpas". G-plus

Luego Benjamín Amadeo continuó con la anécdota: "Me fui al cine. Me fui a ver cualquier cosa. Estaba ahí, con el pochoclo y ¡teléfono! Era Claudia, la que me había 'liberado'. Y me dice 'Benja, estás cambiado, entrás ahora'. Y le dije 'voy para allá'. Corto. Llegué cuarenta minutos tarde. Cuando entré al estudio Pampa, la veo salir a Cris del control".

Haciéndose cargo de la confusión y del malestar de Cris Morena, el artista concluyó: "¿Ubicás cuando un jugador le pega al otro y se va ya sacándose la remera pidiendo disculpas? Bueno, entre así, pidiendo disculpas. No la careteé. Le dije que estaba en el cine. Me disculpé. Le mando un beso grande a Cris".