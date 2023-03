Benjamín Agüero blanqueó su romance con Sofía Gramajo: la primera foto juntos en una fiesta familiar

Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona y Kun Agüero, está de novio, desde hace tiempo, con Sofía Gramajo, una influencer y compañera de colegio que lo va a alentar a cada uno de sus partidos.

Si bien Benja ya había compartido fotos con ella, sin etiquetarla, a través de sus stories de Instagram, esta vez demostró mediante una foto que ya hubo presentación familiar en una fecha muy especial.

Benja está de novio, desde hace tiempo, con Sofía Gramajo, una influencer y compañera de colegio. G-plus

El joven futbolista cumplió 14 años y lo festejó con sus seres queridos, festejo al que asistió Sofi, con quien se sacó una foto que compartió en su álbum de cumple -el mismo en el que se ve a su papá y a su mamá- esta vez etiquetándola.

CÓMO FUE QUE KUN AGUERO SE OLVIDÓ A SU HIJO EN QATAR

"Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos. Presenté el pasaporte, todo’. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, contó.

“Que lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara”, cerró, divertido, en una transmisión en vivo.