Poco a poco se va acercando la gran final de Corte y confección, y una de las concursantes que viene a paso firme es Juliana Pacheco, una contadora oriunda de Orense, provincia de Buenos Aires, que descubrió su pasión por la costura y el diseño. Su último vestido se llevó los mejores puntajes del jurado y Benito Fernández fue uno de los más conmovidos.

Los participantes tuvieron que reproducir algunos de los looks más importantes que tuvo la última gala de los premios Oscar. A Juliana le tocó hacer el particular vestido con capa que llevó Glenn Close, una creación de Carolina Herrera. “Me emociona ver la magia que tenés en tus manos. Esto de hoy es increíble. Te vengo diciendo que tenés en tus manos y en tu arte algo que reivindica la costura, independientemente de que sos una buena diseñadora y una futura gran diseñadora”, le elogió Benito.

"Me emociona ver que se revindica el arte de la costura, este vestido es increíble cómo está hecho, cómo lo interpretaste. Me emociona ser parte de este programa que llega a tanta gente, que revindica tanto algo que queremos todos acá que es la industria textil". G-plus

“Me emociona ver que se revindica el arte de la costura, este vestido es increíble cómo está hecho, cómo lo interpretaste, cómo pudiste llevarlo sin haberlo visto ni tenerlo cerca”, siguió el diseñador, sensibilizado. “Me emociona ser parte de este programa que llega a tanta gente, que revindica tanto algo que queremos todos acá que es la industria textil. Que genera millones de puestos de trabajo y para un país para el nuestro es súper importante”, finalizó, mientras Juliana lloraba y él guardaba su calificación como puntaje secreto.

Más sobre este tema Fabián Zitta, el jurado más exigente de Corte y confección: "Yo soy médico y reproduzco lo que aprendí"

Cubierta de lágrimas, la participante agradeció los halagos: “En mi casa, mis amigos y mi familia me decían que confiara en mis manos y que lo que hacía era hermoso. Yo no sabía muy bien qué era lo que hacía, al no haber ido a estudiar con nadie, no tenía parámetro, ni par. Que vos me digas esto, es como recibir un título para mí”, finalizó Juliana, con los sentimientos a flor de piel.