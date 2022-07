Benito Cerati, letal contra Chloé Bello tras las acusaciones a su familia: "No es forma de hacer catarsis"

La semana pasada Chloé Bello (34) reapareció en los medios y recordó cómo vivió la internación del su ex Gustavo Cerati a raíz del ACV que dejó en coma al artista por cuatro años, y realizó polémicas declaraciones sobre la familia del músico que molestaron a Benito Cerati (28).

La modelo habló en el ciclo de Matías Martin por Urbana Play sobre la actitud que la familia de Cerati habría tenido con ella tras el trágico episodio y recordó que pese a que estaba en Europa al momento del accidente cerebrovascular, llegó a Venezuela antes que la familia del músico.

Bello expresó que para ella Gustavo "se fue el 15 de mayo de 2010", y no el 4 de septiembre de 201, cuando falleció estando internado, y explicó: "yo no lo solté nada, me obligaron”. “Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más”, seguró.

Más sobre este tema Chloé Bello habló de la muerte de Gustavo Cerati y apuntó contra su familia: "Se portaron muy mal conmigo"

LA DURA RESPUESTA DE BENITO CERATI A CHLOÉ BELLO TRAS SUS ACUSACIONES A SU FAMILIA

“Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo. Me pusieron 100 por ciento de culpable", reveló y recordó que gracias al músico “conoció el amor real” ya que estaban “con anillos para casarse”.

Los dichos de Chloé Bello enfurecieron a Benito Cerati, que salió a expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales. “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo. Bueno, lo he hecho, reconozco, pero era un pendejo de 23 años, no una mina de 34″ escribió Benito.

“Tuvo 12 años para meditarlo y procesarlo”, contó una seguidora, a lo que el músico respondió: “Está todo bien, la hicieron mierda muchos y la mayoría de los fans, se comió alto garrón, pero la forma de hacer catarsis no es en Urbana Play”.